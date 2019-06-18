Sağlıkla Kalın Diyorum da...

Merhabalar,

Sağlık çok önemli de çocukken bunun pek anlamını bilmezdik. Böyle bir durumda daha çok ebeveynlerimiz ilgilenir tasasını onlar çekerdi bizim sorunumuz olmazdı, ağlayıp sızlanmaktan başka. Ta ki belli bir yaşa gelip gençlik yıllarını da geride bıraktığımız zaman yavaş yavaş bu sağlık sorunları çıkıyor.

Özellikle de metropollerde stresli hayat yaşayanlarda…

Çok duymuşsunuzdur Karadeniz'in dağ köylerinde 105 – 110 yaşına kadar yaşayıp hiç doktor yüzü görmeden hatta hiç ilaç kullanmadan yaşayıp da ölen insanları. Geçen gün bana akran bir dostum “ Bu yaşıma kadar aspirin hariç bir ilaç kullanmadım..” dedi. Demek ki istisnalar da oluyor.

Seksen altı yaşındaki ağabeyim ölümsüzlük üzerine çok çalıştı yazdı çizdi. Tevrat okuyanlar bilir Tekvin'de; Salamon tam tamına 960 sene yaşadı , 160 yaşında kızı

Raşel doğdu, 588 yaşında Şalom doğdu… der.

Tabii zaman birimi neydi onu tam olarak bilmiyoruz.

Ağabeyimin iddiasına göre binlerce yıl önce uzaydan gelenler kanser denen illeti pozitif olarak kullanmayı dünyalılar öğretmişti. Öyle ki kansere yakalanan karaciğer parankimi a-tipik değil de hızla tipik hücre üreterek karaciğeri yeniliyordu. Aynı şekilde bütün diğer organları da…

Fuat ağabeyimin çok haklı olduğu nokta bu günkü tıp a-tipik hücreleri evirtmeğe değil de öldürmeğe çalıştıkları için sağlıklı hücrelere de zaman zaman büyük zarar vererek hastayı sona doğru götürmektedir.

Elli yıllık meslek hayatımı bitirdiğim bu yıllarda bu yazıyı kaleme almamın sebebi benim de artık bu hastalıklarla savaşma yıllarım başladığıdır.

By-pass derken katarak, arkasından gelen siyatik ve de dört göz doktorunun çaresini bulamadığı bir göz rahatsızlığı, onun için diyorum ki;

Sağlıkla kalın , Hoşça kalın……

Ömer Suat Menali

Y. Mimar