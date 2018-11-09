Sağlık çalışanı park yeri yüzünden bıçaklandı

İstanbul Şişli'de bir sağlık çalışanı, park yeri nedeniyle tartışma yaşadığı kimliği belirsiz bir kişi tarafınan bıçaklandı. Şişli Hamidiye Etfak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ambulans şoförü olarak çalışan Serkan Taşdelen, park yeri nedeniyle tartışma yaşadığı kişi tarafından sırtından ve kalçasından bıçaklandı. Bıçaklanan sağlık çalışanı acil serviste tedavi altına alınırken, saldırgan kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre ambulans şoförü Serkan Taşdelen, Onkoloji Bölümü önündeki ambulans alanına park etmek isteyen bir sürücüyü, buraya park etmemesi yönünde uyardı. İkili arasında sözlü tartışma yaşandı.

İKİ YERİNDEN BIÇAKLADI YAYA OLARAK KAÇTI

Saldırgan hemen olay yerinden yaya olarak kaçarken yaralanan sağlık çalışanı hemen yine aynı hastanenin acil bölümüne kaldırıldı. 112 çalışanının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan ise polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu yakalanarak polis merkezine götürüldü.