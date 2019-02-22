Sağlık Bakanı'ndan Yıldız Tilbe'ye ücretsiz grip ilacı tavsiyesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şarkıcı Yıldız Tilbe'nin grip için bedava ilaç talebini yanıtladı. Sağlık Bakanı Koca cevabında, "Aile hekimine müracaat etmesi halinde ücretsiz alabilir." dedi.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe için geçmiş olsun mesajı da veren Fahrettin Koca, "Sayın Yıldız Hanım eğer aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz ilacını alabilir. Herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumu bunu zaten ödemekte." dedi.

Aile Hekiminden Alabilir

Grip vakalarının geçen haftalara göre yaklaşık yüzde 20 azaldığının altını da çizen Koca, "Ünlü sanatçımıza geçmiş olsun mesajlarını iletiyorum. Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz grip ilacını alabilir. Ancak gripten korunmanın en önemli unsuları arasında elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı tüketmek gerekiyor." ifadelerine yer verdi.