Sadık sezonu kapattı

Fenerbahçe'de iki haftadır ilk 11'de şans bulan Sadık Çiftpınar, Sivasspor maçında geçirdiği sakatlık sonrasında sezonu kapattı.

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 26 yaşındaki savunma oyuncusunun yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği duyuruldu.

Oyuncunun tedavisi için gerekli planlamanın yapıldığı belirtilen açıklamada, "2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a 'geçmiş olsun' der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.