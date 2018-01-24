Saçlarınızın dökülmesini nasıl engelleyebilirsiniz

Bilim insanlarının saç sağlığı konusunda da yaptıkları çalışmalarla yol aldığını işaret eden uzmanlar, günün neredeyse 24 saati dışarıda kalan saçların şehir hayatından fazlasıyla etkilendiğini, sadece kirlenmekle kalmayıp aynı zamanda yıprandığını vurguluyor.

Özellikle soğuklarında bastırmasıyla birlikte saç sağlığı konusunda daha dikkatli davranılması gerektiğini kaydeden uzmanlar, saçlarınızı sabunla yıkamamanız gerektiğini işaret ediyor.

Sabunun saçlarda nem kaybına sebebiyet vereceğini paylaşan uzmanlar, saçların kirlenme ve yağlanma durumunu dikkate alarak sık yıkamaktan kaçınılması gerektiğini de hatırlatıyor.

Doğal bitkisel özütleri bulunan şampuanlara yönelmenin, saçlarınızı oldukça seyrek boyatmaya veya doğal renginden ayrılmamaya özen göstermenin de saçlarınızı korumak için atacağınız en önemli adımlardan olduğunu paylaşan uzmanlar, saçlarınızı yıkadıktan sonra pamuklu havlu tercih etmenin ve saç kurutma makinesinden uzak durmanın da önemli olduğunu dile getiriyor.

Bütün bu noktaların yanı sıra saçlarınızın sağlığını koruyabilmek adına bol su, sebze, meyve, süt ürünü ve yeterince protein tüketmenizi öneren uzmanlar, saçları yıkarken masaj yaparak yıkamanın önemli olduğunu belirtiyor.

Saçlarınızı ancak bu önerileri yerine getirirseniz koruyabileceğinizi paylaşan uzmanlar, bunun dışında genetik faktörlerinde etkili olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çiziyor.