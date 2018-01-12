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Saç dökülmesiyle mücadele de bu besinleri tüketmeniz şart
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

Saç dökülmesiyle mücadele de bu besinleri tüketmeniz şart

Yapılan bilimsel araştırmalar saç dökülmesini tetikleyen en önemli etkenlerden birinin beslenme şekli olduğunu ortaya koymuş durumda. Yediklerimizin veya yemediklerimizin saç dökülmesini arttırdığını ifade eden uzmanlar, bazı gıdaların ise saçlarımızın dökülmesini engelleyeceği üzerinde duruyor.

İnsülin direncinin saç dökülmesine sebebiyet verdiğini hatırlatan uzmanlar, özellikle erkek tipi saç dökülmesi olarak tanımlanan dökülmenin fast food gıdalar, hazır yiyecekler, şekerli içeceklerle ortaya çıktığını belirtiyor.

Saçların dökülmesini engellemek için A, B, C, D ve E vitaminleri, biyotin, folik asit ve demir düzeylerimizin normal sınırlarda olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, ayrıca, Omega 3 yağ asitleri saç sağlığında önemli bir yere sahip olduğunu kaydediyor.

Özellikle havuç, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru fasulye ve nohut gibi bakliyatlar, balık, deniz ürünleri, et ve tavuk, süt ürünleri, semizotu, fındık, ceviz, badem ve kabak çekirdeği, zeytinyağı, avokado, portakal, greyfurt saça iyi gelen vitamin ve minarelleri içeren yiyecekler olduğunu hatırlatan uzmanlar, saçların mevsim geçişlerinde daha fazla döküldüğünü belirtiyor. 

Kıştan ilkbahara ya da yazdan sonbahara geçerken dökülmeler artabilir. Saç dökülmenizin mevsimsel olup olmadığına muayene ile uzmanın karar vermesi gerekir.

Kış aylarında soğuk hava, kurutma makinelerinin sık kullanımı ve sıcak suyla yıkanma gibi nedenlerle özellikle saçlarda çok fazla kuruma meydana gelebilmektedir.

Bunu önlemek için saçlarımızı haftada 2-3 kez yıkamalı, çok sıcak su kullanmamalıyız. Yine saçın çok zarar vermeden kurutulması önemlidir.

Eğer saçımızda çok kuruluk varsa uygun bakım yağlarını haftalık olarak kullanmak, uçlara gerekirse krem sürmek faydalı olmaktadır. Saç dibinde kuruma, kaşıntı ve kızarıklık varsa mutlaka dermatolojik muayeneden geçmek gerekir.


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