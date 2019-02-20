Sabriye Şengül Survivor 2019'da

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasına yeni bir isim daha katıldı. Acun Ilıcalı, Türk takımına dahil olacak ismi resmen açıkladı. O ismin daha önce de yarışan Sabriye Şengül belirtildi.

Acun Ilıcalı'nın Türk takımına katılacağını söylediği sürpriz isim için değişik iddialarda gelse de bunun Sabriye Şengül olduğu belirlendi. Yarışmaya daha önce de Survivor'da yarışan Sabriye Şengül olduğu ifade edildi.

Sabriye Şengül Survivor'da

Acun Ilıcalı son olarak canlı yayın esnasında, "Zorlu bir sezondan geçiyoruz. Yunan takımına önemli bir isim daha katıldı. Biz de bunun altında kalmak istemedik. Dalaka gelecek ve biz de bir ismi daha Türk takımına kazandıracağız. Dünya çapınca bir yarışmacı daha katılacak. Sürpriz ismi ilerleyen günlerde açıklayacağız." demişti.

Acun'un bahsettiği bu ismin daha önce de yarışan Türk Kickboksçu Sabriye Şengül olduğu da belirlenmiş oldu.