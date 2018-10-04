Sabri Abi'den kötü haber usta oyuncu Aydemir Akbaş korkuttu

Kolpaçino serisinde canlandırdığı Sabri Abi karakteriyle son yıllara damgasını vuran usta oyuncu Aydemir Akbaş, hayranlarını üzdü. Yeşilçam'ın emektar ismi Aydemir Akbaş'a kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konuldu.

Son yıllarda gırtlak kanseriyle mücadele eden 82 yaşındaki oyuncu bu savaşaını kazanmıştı. Yeniden kanser teşhisi konulan Aydemir Akbaş, tetkiklerin devam ettiğini söyledi.

"TAŞ GİBİSİN DİYORLAR"

Nişantaşı'nda bir hastanede tedavi gören Akbaş, "Şu an iyiyim. Doktorlar 'Taş gibisin' diyor ama tetkikler devam ediyor" dedi.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Arnavut kökenlidir. Babası Manastır'dan göçme bir Arnavut'tur, annesi Trabzon Sürmene kökenlidir. Oyuncu Erdinç Akbaş adında kardeşi vardır. Galatasaray Lisesinden mezun oldu. Galatasaray Lisesi'ndeyken sırf derslerden kaçmak için tiyatro koluna girmiş. Haldun Dormen'in Cep Tiyatrosunda perdeci olarak çalıştı.Yılmaz Güney ile filmler çevirdi.

1960 yılında askerliğini Urfa'nın Suruç kazasının Kara köyünde öğretmen olarak yaptı. Askerlik sonrasında sonra Gülriz Sururi-Engin CezzarTiyatrosu'na katıldı. «Keşanlı Ali Destanı», «Direkler Arası», «Zilli Zarife», «Ferhat ile Şirin» oyunlarında rol aldı.1968 yılında Ayfer Feray-Nisa Serezli Tiyatrosu'nda «7 Kocalı Hürmüz» oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Burada, «Nikah Kağıdı», «Düşenin Dostu» oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununda yönetmenlik yaptı.

Aydemir Akbaş, 1970'li yıllarda oynadığı 70 civarında erotik-komedi filmiyle adı duyuldu. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

1964 yılında senaryosu Haldun Taner'den, yapımcısı Memduh Ün, yönetmeniAtıf Yılmaz olan "Keşanlı Ali Destanı" adlı sinema filminde Fikret Hakan, Fatma Girik, Hüseyin Baradan, Danyal Topatan, Mualla Sürer, Hayati Hamzaoğluoynarken Aydemir Akbaş, Sipsi Selim karakterini canlandırarak sinemaya geçiş yapmıştır.

2004-2006 yılları arasında flashtv ve expochannel'de yayınlanan canlı program "Geri Dörtlü" de Levent İnanır, Aykut Oray, Erdinç Akbaş ile futbol sohbetleri yaptılar.

2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Şafak Sezer,Hakan Ural, Ali Sürmeli ile oynadı. Ve yine 2009 yılında "Kutsal Damacana 2: İt Men" adlı sinema filminde Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ ile birlikte oynadı.

Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek'le üç kez ayrıldı, dört kez evlendi.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

Düşenin Dostu - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

Direkler Arası - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

Zilli Zarife - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

Ferhat ile Şirin - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

1968 - 7 Kocalı Hürmüz - Ayfer Feray-Nisa Serezli Tiyatrosu

1969 - Nikah Kağıdı - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

1969 - Düşenin Dostu - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

Hakkımı Ver Hakkı - Aziz Nesin

Keşanlı Ali Destanı

Düş Yakamdan Osman

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

- Çılgın Berber (Sinema Filmi)1990

- Muhteşem Enayi (Sinema Filmi)1990

- Hopla Dünya (Sinema Filmi)1989

- Bakımsız Tarzan (Sinema Filmi)1989

- Dilekçe (Sinema Filmi)1988

- Seyyar Kamil (Sinema Filmi)1987

- Düş Yakamdan Osman (Sinema Filmi)1987

Senaryo :

- Çılgın Berber (Sinema Filmi)1990

- Muhteşem Enayi (Sinema Filmi)1990

- Hopla Dünya (Sinema Filmi)1989

- Bakımsız Tarzan (Sinema Filmi)1989

- Dilekçe (Sinema Filmi)1988

- Bir Kulum İşte (Sinema Filmi)1988

- Yuvasızlar (Sinema Filmi)1987

- Seyyar Kamil (Sinema Filmi)1987

- Gülüm Benim (Sinema Filmi)1987

- Düş Yakamdan Osman (Sinema Filmi)1987

- Dertli Dertli (Sinema Filmi)1987

- Ödlek (Sinema Filmi)1986

- Gülümse Biraz (Sinema Filmi)1986

- Şaban Pabucu Yarım (Sinema Filmi)1985

- Yalnızım (Sinema Filmi)1985

- Sevmek (Sinema Filmi)1985

- Gazino Bülbülü (Sinema Filmi)1985

- Üşütük (Sinema Filmi)1984

- Lodos Zühtü (Sinema Filmi)1984

- Atla Gel Şaban (Sinema Filmi)1984

- Günah (Sinema Filmi)1983

- Tatlı İstanbul Geceleri (Sinema Filmi)1979

- Bacanak (Sinema Filmi)1979

- İster Gül İster Ağla (Sinema Filmi)1978

- Zeynel İle Veysel (Sinema Filmi)1978

- Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Ağaç... (Sinema Filmi)1978

- Yedi Yürekli Şaban / Çapkınlar... (Sinema Filmi)1978

- Balkona Etti / Haydar (Sinema Filmi)1978

- Astronot Fehmi (Sinema Filmi)1978

- Çukulata Sevgilim (Sinema Filmi)1975

- Elma Şekeri (Sinema Filmi)1975

Oyuncu :

- Kolpaçino 3. Devre (Sabri) (Sinema Filmi) 2014

- Altındağlı (Payidar) (TV Dizisi)2013

- Kolpaçino: Bomba (Sabri) (Sinema Filmi)2011

- Kutsal Damacana 2: İt Men (Seyis Selahattin) (Sinema Filmi)2009

- Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi (Sabri) (Sinema Filmi)2009

- Gölgesizler (Dede Musa) (Sinema Filmi)2008

- Avrupalı (Türk Baba) (Sinema Filmi)2007

- Naciye'yi Kim Sevmez (Resul) (TV Dizisi)2005

- Köpek (Berber) (TV Dizisi)2005

- Yadigar (Binali) (TV Dizisi)2004

- Paydos 2004

- Cennet Mahallesi (Hüsnü) (TV Dizisi)2004

- Ayva Sarı Nar Kırmızı (TV Dizisi)2004

- Cabbar (Fikret) (TV Dizisi)2002

- Baldız Geliyorum Demez (Muhterem) (TV Dizisi)2002

- İmparator ( ) (TV Dizisi)2000

- Dilber (Hayri) (TV Filmi)1999

- Fırat (Kamil Bey) (TV Dizisi)1997

- Üç Kişilik Dünya (TV Dizisi)1993

- Tetikçi Kemal (Kilyoslu Ramazan) (TV Dizisi)1993

- Tatlı Betüş (TV Dizisi)1993

- Bizim Takım ( ) (TV Dizisi)1993

- Belkıs Hanımın Konağı (Müteahhit Nuri) (TV Dizisi)1992

- Aşık Oldum ( ) (TV Dizisi)1992

- Kurt Kanunu (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)1991

- Itri ( ) (TV Dizisi)1991

- At Kestanesi ( ) (TV Dizisi)1991

- Çılgın Berber ( ) (Sinema Filmi)1990

- Muhteşem Enayi (Sinema Filmi)1990

- Hanımın Çiftliği (Berber Reşit) (TV Dizisi)1990

- Boynu Bükük Küheylan (Aslan/Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)1990

- Bir Milyara Bir Çocuk ( ) (TV Dizisi)1990

- Çaylar Şirketten (Otobüs Muavini İsmail) (TV Dizisi)1989

- Hopla Dünya ( ) (Sinema Filmi)1989

- Bakımsız Tarzan (Garip) (Sinema Filmi)1989

- Keşanlı Ali Destanı (Sipsi Selim) (TV Dizisi)1988

- Kara Zindan (Arif) (Sinema Filmi)1988

- Dilekçe ( ) (Sinema Filmi)1988

- Bir Kulum İşte (Davut) (Sinema Filmi)1988

- Seyyar Kamil (Kamil) (Sinema Filmi)1987

- Gülüm Benim ( ) (Sinema Filmi)1987

- Düş Yakamdan Osman (Osman) (Sinema Filmi)1987

- Bütün Kuşlar Vefasız ( ) (Sinema Filmi)1987

- Ödlek ( ) (Sinema Filmi)1986

- Bizi Güldürenler (Nasreddin Hoca) (TV Dizisi)1986

- Ay Işığı Operasyonu ( ) (Sinema Filmi)1986

- Sevmek (Ciğerci Ökkeş) (Sinema Filmi)1985

- Gazino Bülbülü (Mahmut) (Sinema Filmi)1985

- Üşütük (Horoz Nuri) (Sinema Filmi)1984

- Lodos Zühtü (Zühtü) (Sinema Filmi)1984

- Futboliye (Hüsnü) (Sinema Filmi)1983

- Şabancık (Şaban) (Sinema Filmi)1981

- Seni Yakacaklar (Necmi) (Sinema Filmi)1981

- Şaşkın Milyoner (Ceyar Kazım) (Sinema Filmi)1980

- Öttür Kuşu Ömer (Ömer) (Sinema Filmi)1979

- Tatlı İstanbul Geceleri (Oldu) (Sinema Filmi)1979

- Süper Selami (Selami/Çengel) (Sinema Filmi)1979

- Binlik Nail ( ) (Sinema Filmi)1979

- Bacanak (Baretta Tosun) (Sinema Filmi)1979

- Ay Aman Of (Hasan) (Sinema Filmi)1979

- Afferin Çocuğa ( ) (Sinema Filmi)1979

- Acemi Dolandırıcılar (Apo) (Sinema Filmi)1979

- Şerefsiz Şeref (Şeref) (Sinema Filmi)1978

- İster Gül İster Ağla (Zeynel) (Sinema Filmi)1978

- Çarli'nin Kelekleri (Zühtü) (Sinema Filmi)1978

- Zeynel İle Veysel (Zeynel) (Sinema Filmi)1978

- Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Ağaç... ( ) (Sinema Filmi)1978

- Yedi Yürekli Şaban / Çapkınlar... (Yedi Yürekli Şaban ) (Sinema Filmi)1978

- Oooh Oh (Çaycı Kamil) (Sinema Filmi)1978

- Kendin Pişir Kendin Ye ( ) (Sinema Filmi)1978

- Hanımevladı ( ) (Sinema Filmi)1978

- Bionik Ali Futbolcu (Ali/Aliçeviç Tırbişonoviç) (Sinema Filmi)1978

- Balkona Etti / Haydar ( ) (Sinema Filmi)1978

- Astronot Fehmi (Fehmi) (Sinema Filmi)1978

- Yeşilçam Sokağı (Kazım) (Sinema Filmi)1977

- Hızlı Giden Yorulur (Veli Kaçar) (Sinema Filmi)1977

- Güneş Ne Zaman Doğacak (Çığırtkan) (Sinema Filmi)1977

- Delidir Ne Yapsa Yeridir ( ) (Sinema Filmi)1977

- Bazıları Cacık Sever (Apti/Apo) (Sinema Filmi)1977

- Ava Giden Avlanır / On Çok Çok... (Mülayim Çufçuf) (Sinema Filmi)1977

- Al Gülüm Ver Gülüm ( ) (Sinema Filmi)1977

- O Kadınlar ( ) (Sinema Filmi)1976

- O Biçim Miras ( ) (Sinema Filmi)1976

- Nazmiye'nin Koltukları / Naciy... (Temel) (Sinema Filmi)1976

- Kolombo Şakir (Kolombo Şakir) (Sinema Filmi)1976

- Dağılın Kazımlar Geliyor ( ) (Sinema Filmi)1976

- Bitirim Hüsnü / Fakirin Kaderi (Hüsnü) (Sinema Filmi)1976

- Avanak (Şaban) (Sinema Filmi)1976

- Ah Ne Güzel Nane Şekeri (Keskin Osman) (Sinema Filmi)1976

- İkimiz Bir Fidanız ( ) (Sinema Filmi)1975

- Ördek Çıkacak Kaz Çıkacak (kemal) (Sinema Filmi)1975

- Çukulata Sevgilim ( ) (Sinema Filmi)1975

- Çapkın Kızlar (Kara Haydar) (Sinema Filmi)1975

- Vay Anasına (Sabri Filinta) (Sinema Filmi)1975

- Tantana Kemal (Tantana Kemal) (Sinema Filmi)1975

- Plaj Horozu (Horoz) (Sinema Filmi)1975

- Parayla Değil Sırayla (Kamil/Kamile) (Sinema Filmi)1975

- Kazım'a Ne Lazım ( ) (Sinema Filmi)1975

- Kazım'a Bak Kazım'a ( ) (Sinema Filmi)1975

- Gariban Şakir (Şakir) (Sinema Filmi)1975

- Erkek Kazım ( ) (Sinema Filmi)1975

- Elma Şekeri ( ) (Sinema Filmi)1975

- Diyet (Hacı Memed) (TV Dizisi)1975

- Bitirimler Sınıfı (Müdür) (Sinema Filmi)1975

- Ayıkla Beni Hüsnü (Hüsnü) (Sinema Filmi)1975

- Amigo Hüsnü (Hüsnü) (Sinema Filmi)1975

- Alemin Keyfi Yerinde (Hüsnü) (Sinema Filmi)1975

- Anter (Kamil) (Sinema Filmi)1974

- Gazi Kadın / Nene Hatun (Padişah'ın Katibi) (Sinema Filmi)1973

- Yaşamak Ne Güzel Şey ( ) (Sinema Filmi)1969

- Vatan Ve Namık Kemal ( ) (Sinema Filmi)1969

- Belanın Yedi Türlüsü (Şakir) (Sinema Filmi)1969

- Vesikalı Yarim (Cemil) (Sinema Filmi)1968

- Alevli Yıllar (Doğan) (Sinema Filmi)1968

- Kozanoğlu (Mahkum) (Sinema Filmi)1967

- Çirkin Kral (Virgül) (Sinema Filmi)1966

- Nuh'un Gemisi ( ) (Sinema Filmi)1966

- Kovboy Ali (Ökkeş) (Sinema Filmi)1966A

- Hudutların Kanunu (Abuzer) (Sinema Filmi)1966

- Eşrefpaşalı (Ayı'nın Yavrusu) (Sinema Filmi)1966

- At Avrat Silah (Köyün Delisi) (Sinema Filmi)1966

- Güzel Bir Gün İçin (Bar Müşterisi) (Sinema Filmi)1965

- Bitmeyen Yol (Köylü) (Sinema Filmi)1965

- Bitmeyen Yol (Sinema Filmi)1965

- Keşanlı Ali Destanı (Sipsi Selim) (Sinema Filmi)1964