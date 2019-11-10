Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde saat 9'u 5' geçe adeta hayat durdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, saat 09.05'i gösterdiğinde insanlar araçlarını durdurdu ve Atatürk için saygı duruşuna geçti.

ATA'YA SAYGI

Saat 09.05'te Türkiye'de hayat 2 dakikalığına durdu. Bütün Türkiye, saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

İşte Türkiye'nin dört bir yanından çekilen saygı duruşundan fotoğraflar;

İstanbul

Vatandaşlar İstanbul Taksim Metrosu'nda, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşuna bazı turistler de eşlik etti.

Kars

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Kars'ta anıldı. Bayrampaşa TOKİ'de çalışan işçiler saat 09.05'te asker selamı vererek saygı duruşunda bulundu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

Vatandaşlar Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9.05'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşunda bulundu.

ÜSKÜDAR

Vatandaşlar Üsküdar'da, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.