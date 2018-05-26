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Saadet Partililer ölümden döndü
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Saadet Partililer ölümden döndü

Ankara'da bayrak asma çalışması yapan Saadet Partili bir gruba MHP'liler tarafından düzenlenen saldırıda aralarında milletvekili adayının da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

24 Haziran seçimleri yaklaştıkça sokaklarda ne yazık ki şiddetin ve tansiyonun dozu da artıyor. Ankara'da bayraklama çalışması yapan Saadet Partili bir grup, MHP'li olduğu öğrenilen bir başka grubun saldırısına uğradı. Öldüresiye dövülen Saadet Partililer'den 7 kişi yaralanırken, yaralananlar arasında partinin Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk de var.

Milli Gazete'nin geçtiği bilgilere göre saldırı, önceki akşam Ankara Konya yolu üzerinde meydana geldi. 6-7 kişilik gruplar halinde gelen saldırganlar, yanlarında getirdikleri sopalarla Saadet Partili gruba saldırdı. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri iddialara göre yaralıların hastaneye kaldırılmalarını geciktirdi.

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk'ün kardeşinin ısrarlarına rağmen polis ekiplerinin ambulansların hastaneye gidişlerini geciktirdiği iddia edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılardan birine 10 dikiş atıldığı ve tedavilerinin devam ettiği ifade edildi. Yarıların sağlık durumları iyi.

SAADET PARTİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Saadet Partisi Ankara İl Seçim Karargah Başkanı Selim Aydın milligazete.com.tr'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Saat 01.30 sularında partide toplantı yapıyorduk. Arkadaşlar bizi aradılar başkanım Anadolu Bulvarından bize saldırıyorlar. Bizde şuan ağır yaralı olan Ankara 3. Bölge 3. Sıra adayımız Mehmet Fethi Öztürk beyle olay yerine intikal ettik. Biz oraya gider gitmez ne olduğunu sorduk. Mevlüt Karakaya ve ekibindeki arkadaşlar bizim arkadaşların pankartlarını yırttığı iddiasıyla arkadaşları darp etmişler. Olayın öncesinde şu oluyor; bizim arkadaşlar pankartları taşırken bir anda Devlet Bahçeli'nin makam arabası geçiyor. 5 dakika sonra bir ekip geliyor. Bizim arkadaşları dövüyorlar. Dövdükten sonra  soruyorlar ne oldu diye. Bizim arkadaşlar diyor ki biz indirmiyoruz pankartlarınızı. MHP'liler bu yerdeki pankartlar ne diye sorunca bizim pankartlarımız dedik. Daha sonra yanlışlık oldu kusura bakmayın dediler. Polisi aramaya teşebbüs edince elini omzuma atıp bak kardeşim uzatmayalım yoksa kötü olacak bununla kalmayacak dediler. Bizde olay uzamasın diye arkadaşları götürmeye çalışırken bir anda 25-30 kişi gelip sorgusuz sualsiz bize vurdular. İnanın sayısını saymakta güçlük çektim. Öyle bir noktaya geldi ki silah çekip arkadaşlarımızın ağızlarına dayadılar. Polis bizim arkadaşları tutuyor. Öldüresiye darp edilen bizim arkadaşlar gözaltınıp alınıp karakola götürülen bizim arkadaşlar. Sağlıkçılar bile diyor ki bu adamın (Mehmet Fethi Öztürk) durumu ağır bu adamın hastaneye götürülmesi lazım. Polisler amirin emri var gönderemeyiz diyor. İl Başkanımız Fatih bey gelip siz ne yapıyorsunuz dedikten 20 dakika sonra ambulansın gitmesine izin verildi”


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