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Ryan Babel de sakatlandı
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Ryan Babel de sakatlandı

Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Babel'in milli maçta sakatlandığı belirtildi.

Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Babel'in milli maçta sakatlandığı belirtildi.

Galatasaray'a Ryan Babel'den kötü haber geldi. EURO 2020 Elemeleri C Grubu son maçında Estonya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Hollanda'da Ryan Babel, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Deneyimli oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Bilindiği üzere Galatasaray'da sakatlığı süren Florin Andone ilk yarıyı kapatmıştı. Radamel Falcao'nun ise tam dönüş tarihi bilinmiyor. Bu haber sonrası Teknik Direktör Fatih Terim'in Başakşehir maçında forvet hattında kimi oynatacağı merak konusu oldu.


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