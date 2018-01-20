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Rusya ve ABD beklemeyi tercih etti
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Rusya ve ABD beklemeyi tercih etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, telefonda Suriye’nin Kuzeyi Afrin’de yaşanan son dakika gelişmeleri görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, telefonda Suriye'nin Kuzeyi Afrin'de yaşanan son dakika gelişmeleri görüştü.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Afrin opörasyonunun başlamasının ardından Rusya ile ABD arasında flaş bir görüşme gerçekleşti. Bakanlığın Facebook sitesinden görüşmeyle ilgili yayınladığı açıklamada, ABD'nin girişimiyle 20 Ocak tarihinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov  ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında bir telefon görüşmesi yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

İSTİKRARIN SAĞLANMASINI BEKLİYORLAR

Açıklamada ayrıca görüşmede ‘Suriye'nin kuzeyinde istikrarın sağlanması ve barışçıl çözüm sürecinin Birleşmiş Milletler çatısı altında devam ettirilmesi ile ilgili konuların ele alındığı, bu süreçlerin Soçi'de geniş bir katılımla toplanacak olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin sayesinde kolaylaşacağı' vurgulandı.

SESSİZ DESTEK

Uluslararası ve ikili gündemin diğer bazı konularına da değinildiği kaydedilen açıklamada, “Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları, yakın temas halinde kalmayı kararlaştırdı” dendi.

BEKLEMEDE KALDILAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABSD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, telefonda Suriye'nin kuzeyinde yaşanan son gelişmeleri görüştü.


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