Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası BM acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler, Rusya ile Ukrayn arasında başlayan gerilim nedeniyle acil toplanma kararı aldı. İki ülke arasında Kerç Boğazı'nda başlayan gelirim, sokaklara taşmış ve Rusya'nın Kiev'deki Büyükelçilik binası önünde protesto gösterileri düzenlenmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türk Dışişleri Bakanlığı ise itidal çağrısını yineledi.

Rusya' donanmasına ait savaş gemileri, Kırım açıklarında bulunan Azak Denizi'nde Ukrayna'ya ait savaş gemilerine 'kara sularını ihlala ettiği gerekçesiyle' müdahale etti. Topçu gemilerinin Kerç Boğazı'na doğru ilerlediğini belirten Rusya cephesi, "Rus sularında tehlikeli manevralar yapıldığı ve sınır güvenliği yok sayıldığı" gerekçesiyle Ukrayna ordusuna ait savaş gemilerine ateş açtı. Yapılan açıklamada, "Ukrayna gemilerinin amacının bölgede çatışmalı durum yaratmak olduğu ortada." ifadesi kullanıldı.

TÜRK DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada itidal çağrısında bulunularak, "Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda yaşanmakta olan gelişmeleri ve artan gerginliği takip ediyoruz. Bu çerçevede Ukrayna'ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz.

Karadeniz'e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı'ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye sokabilecek adımlardan kaçınılması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, ayrıca sağduyu ve itidal içinde hareket edilerek gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA ZIRHLILARI HASAR ALDI

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise Ukrayna ordusuna ait iki zırhlı savaş gemisi ile römork gemisinin Odessa'dan çıkarak Azak Denizi'nde bulunan Mariupol Limanı'na gitmek istediği belirtildi.

Gemilerin Mariupol'a güvenli şekilde geçmesi amacıyla gereken bilgilerin uluslararası deniz kurallarına göre önceden verildiği vurgulanan açıklamada, buna rağmen Rus ordusuna ait 4 geminin Ukrayna gemilerine karşı saldırgan eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Rus savaş gemisi 'Don', Ukrayna ordusuna ait römork gemisini mahmuzladı. Bunun sonucunda geminin ana motoru, dış yüzeyi ve cankurtaran sandalı hasar aldı." ifadeleri kullanıldı.

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, el konulan 3 Ukrayna gemisi Kırım limanına demirlendi. Görgü tanıkları gemilerde herhangi bir hasar görünmediğini ve gemilerin çevresinde denizci üniformalı kişiler olduğunu belirtti.