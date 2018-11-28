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Rusya gözaltına aldığı Ukraynalı 15 askeri tutukladı
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Dünya - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Rusya gözaltına aldığı Ukraynalı 15 askeri tutukladı

Rusya Federasyonu, Kerç Boğazı'nda el koyduğu Ukrayna zırhlısında gözaltına aldığı 24 askerken, 15'ini mahkeme kararıyla tutukladı. Tutuklu askerler 2 ay hapis yatacak.

Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğazı'nda başlayan gerilim sürüyor. Rus askerleri tarafından gözaltına alınan 24 Ukrayna askeri, Kırım'da mahkemeye çıkarıldı. Kerç Boğazı'nda el konulan savaş gemisinde görev alan 24 Ukrayna askerinden 12'si mahkemeye çıkarılarak tutuklanırken, çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavi gören 3 asker hakkında daha tutuklama kararı verildi.

Kırım'da görülen davada savcı, mahkemeye çıkarılan 12 askerin 60 gün boyunca tutuklu kalmasına karar verdi. Rus mahkemesi, Ukrayna askerlerinin karasularını ihlal ettiğine hükmederken, Ukrayna cephesi tutuklama kararına tepki gösterdi.

Rus istihbaratı FSB, Ukrayna askerlerin ifadelerinin bulunduğu bir video yayınladı. Ukrayna Donanma Komutanı, tutuklu askerlerin ifadelerinin zor kullanılarak alındığını öne sürdü.

RUSYA GERGİNLİĞİ DAHA DA ARTTIRIYOR

İki ülke arasındaki gerilim dünya kamuoyundan gelen itidal çağrılarına rağmen artarak sürüyor. Rusya yönetimi, Kiev'in 1 aylık sıkıyönetim kararı sonrası Kırım adasına S-400 füze savunma sistemi yerleştirdi. Rus kaynaklara göre Kırım'a yerleştirilen S-400'ler yıl sonuna doğru opersyonel hale gelecek. 

TRUMP, PUTİN'LE OLAN GÖRÜŞMESİNİ İPTAL EDEBİLİR

ABD Başkanı Trump, Ukrayna gerilimi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin'e tepkili. Arjantin'de düzenlenecek G-20 zirvesinde iki liderin görüşmesi planlanırken, Trump'ın bu görüşmeyi iptal edececeği konuşuluyor.

 


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