Rusya’dan Ankara’ya kritik Suriye telefonu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'ya telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.

Reuters'in son dakika şeklinde geçtiği haberde, iki bakanın gelecek iki hafta Soçi'de düzenlenecek Suriye zirvesini konuştuğu açıklandı.

SURİYE BARIŞ KONGRESİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na dayandırılan haberde, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun 29-30 Ocak'ta Soçi'de düzenlenmesi planlanan Suriye barış kongresi hakkında konuştuğu belirtildi.

KARŞILIKLI ADIMLAR ATILDI

Yapılan açıklamada, “İki bakan Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazırlık sürecini ele aldı.

Söz konusu etkinliğin başarılı bir şekilde yapılmasının sağlanması amacıyla karşılıklı olarak ek adımların atılması kararlaştırıldı” ifadesi kullanıldı.