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Hüseyin TANRIKULU

Rüşvet Dağıtmakla...

Suudi Arabistan'da güya " Çöl Davos" unu toplamışlar. Batılı ülkelere bu sözde zirvede Milyarlarca Dolarlık ihale vermek için de anlaşmalar yapıp imzalar atmışlar.
 
Suudi Arabistan gibi bir çöl memleketinde hangi parlak projeler için anlaşma sağlandı dersiniz?
 
Suudilere Avrupai kıyafet üreten tekstil fabrikaları mı kuracaklar?
 
Ya da oyuncak fabrikaları mı tesis edecekler?
 
Suudi Arabistan'da para ile yapılamamış ne var ki bu güne kadar yapılanlara yenileri eklenecek?
 
Yapılan anlaşmaların gerçekleşmesi için kasasını boşaltan Vehhabi Krallığı belli ki tam da dünya kamuoyunda tecrit edilme korkusuyla rüşvet dağıtmaya başlamıştır.
 
Batılılara ve Uzak Doğu'nun cinlikleriyle meşhur devlet destekli dev firmalarına bu maddi imkanları sunmalarındaki asıl maksat, anlaşma yaptıkları ülkelerin hükümetlerine karşı kendilerini savunacak lobi oluşturmaktır.
 
Onlar zaten bunu her zaman ve her konuda yapmıyorlar mı?
Kendilerini korumaları için Amerika başta olmak üzere Batılı ülkelere sürekli olarak servet akıtan Suudi Hanedanlığı bu defa pisliklerini, vahşetlerini ört bas edebilecek mi?
Hiç sanmıyorum.
 
Suçluluk kompleksi ile katlettikleri Gazetecinin oğlunu bile zor kullanarak huzuruna alan Kraliyet ailesi ve Veliaht başta olmak üzere Suudi yüksek düzeyli karar vericiler acaba bu hareketleriyle kimi kandırabilmiştir?
 
Önce cinayet planla, adam öldür, ardından da timsah gözyaşı dök.
 
Bunlar kendilerini çok akıllı ama dünyada yaşayan milyarlarca insanı akılsız ve aptal zanneden sefillerdir.
 
Bu cinayetin sonuçları, öyle rüşvet dağıtarak önlenemeyecek kadar çok kötü biçimde aleyhlerine olacaktır.
 
Yeter ki modern dünyanın aklı başında yöneticileri bunların daha da kötü şeyler yapabilecek kadar cahil ve şaşkın olduğunu görüp anlamış olsunlar.
 
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