Ruslara göre Türkiye, Amerika'ya meydan okuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusunda daha kapsamlı operasyonlar yapılacağı açıklamasını değerlendiren Rus uzmanlar, yeni operasyonun tüm dünyaya Türk ordusunun gücünü ve Ankara'nın kararlılığını sergileyeceğini belirterek Türkiyenin Amerikaya kafa tuttuğunu belirtti.

TÜRKİYE YPG'Yİ YENİLGİYE UĞRATACAK

Rus haber ajansı Sputnikte yer alan bir haberde Rusya Bilimler Akademisi Uluslararası Ekonomi ve İlişkiler Enstitüsü'nden Viktor Nadein Rayevskiy, Türkiye'nin YPG güçlerini askeri yenilgiye uğratacağını ancak bunun kolay olmayacağını belirtti.

TÜRK ORDUSU ÇOK DENEYİMLİ

Nadein-Ryevskiy, Russia Today (RT) televizyonuna yaptığı açıklamada, "Elbette Türk ordusu askeri operasyonlarda büyük deneyim elde eden profesyonel askerlerden oluşxuyor. suriyeli Kürtlerin bu kadar deneyimi yok. Türklerin teçhizat ve sayısal üstünlüğü büyük. Ancak Suriyeli Kürtlerde görünebileceği gibi silahsız değil. Onlar geleceklerini Amerikalılara bağladı ve ABD'den belli sayıda silah aldı. Elbette onların teknik eğitimi yok ama yeterli savaş ruhuna sahipler. Sayıları çeşitli verilere göre 40 ila 60 bin arasında" dedi.

TEHLİKELİ GELİŞMELER

Afrin harekatını hatırlatan Rus uzman, bu şehrin Batı müttefiklerine ait hava kuvvetlerinin koruması altında olmadığı için operasyonunun hızlı geçtiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni operasyonun nasıl biteceğini söylemek zor. Erdoğan'ın tehditleri, tehlikeli bir olay. Amerikalılarla anlaşma sağlama, Amerikalıları YPG'ye verdikleri desteğe son vermeye zorlama çabaları olabilir ve ardından Türrk ordusu saldırıya geçebilir."