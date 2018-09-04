Rus ve Suriye güçleri İdlib'i vurdu

Rusya'ya ait savaş uçakları Esad rejiminin desteğiyle İdlib'deki hedefleri vurdu. Edinilen ilk bilgilere göre 4 savaş uçağı İdlib'in batısındaki hedefleri bombaladı. Bölgeden edinilen ilk bilgilere göre vurulan hedefler yerleşim alanının uzağında bulunuyor.

Son dönemde İdlib'deki radikal İslamcı gruplara yönelik operasyon hazırlıkları devam ederken, Rusya ve rejime ait savaş uçakları İdlib'i havadan vurdu.

Rusya, İdlib bölgesine operasyon hazırlığı yapan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a destek veriyor.

İDLİB İRAN'DAKİ ZİRVEDE KONUŞULACAK

İdlib konusu 7 Eylül'de Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında yapılacak zirvede de masaya yatırılacak.

3 MİLYON SİVİL YAŞIYOR

Muhaliflerin son kalesi olan idlib ve çevresinde 3 milyon sivil yaşıyor. Birleşmiş Milletler İdlib'e olası bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulunuyor.