Rubin Kazan Gökdeniz'e 500 bin Euro ödeyecek

Milli oyuncu Gökdeniz Karadeniz eski takımı Rubin Kazan'a açtığı tazminat davasını kazandı. Böylece Rus takımının Gökdeniz'e 500 bin Euro ödemesine karar verildi.

Rusya Liginde uzun yıllar formasını giydiği Rubin Kazan'dan ayrılan ve alacakları nedeni ile eski takımına dava açan Gökdeniz Karadeniz'e sevindirici haber geldi. Rus kulübü tarafından ağır sözlerle eleştirilen Gökdeniz Karadeniz ile ilgili Uyuşmazlık Kurulu'nun kararı da açıklanmış oldu.

500 Bin Euro Ödenecek

Rus kulübünün CEO'su tarafından sert sözlerle eleştirilen Gökdeniz Karadeniz yaptığı açıklama sonrasında talep ettiği paranın hakkı olduğunu ve Uyuşmazlık Kurulu'na başvurmadan önce kulübü bilgilendirdiğini de söyledi. Bugün verilen karar neticesinde Gökdeniz Karadeniz'in istediği rakam ödenmese de Rubin Kazan'ın yaklaşık 500 bin euroluk ödeme yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.