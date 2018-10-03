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RTÜK reyting rekortmeni dizilere ceza yağdırdı
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

RTÜK reyting rekortmeni dizilere ceza yağdırdı

Yeni yayın döneminin başlamasının ardından toplanan RTÜK, Çukur ve Avlu gibi reyting rekortmeni dizilere ceza yağdırdı.

Televizyon ekranlarının reyting rekortmeni dizileri Çukur ve Avlu'ya RTÜK'ten ceza yağdı. Yeni yayın döneminin başlamasının ardından ilk kez toplanan RTÜK, reytinglerde yapımcılarının yüzünü güldüren fenomen dizilere 'şiddet içerikleri' nedeniyle ceza kesti.

Avlu ve Çukur gibi çok izlenen dizilerin içerdikleri şiddet ögeleri nedeniyle özellikle gençler ve çocuklar arasında olumsuz davranışlara sebebiyet verdiğine kanaat getiren RTÜK, Çukur ve Avlu'ya ceza yağdırdı.

ÇUKUR İLK BÖLÜMÜYLE CEZA YEDİ

Geçen sezonun hem en çok izlenen hem de çok izleyici şikayetine konu olan yapımlarından 'Çukur' dizisi de yeni sezondaki ilk bölümlerinde RTÜK'ün yaptırımına uğradı.

Üst Kurul, dizide yoğun şekilde kullanılan şiddet içerikli sahne ve diyalogların çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olduğunu değerlendirerek dizinin yayınlandığı Show TV'ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

AVLU TERKAR BÖLÜMÜYLE CEZA YEDİ

Reyting rekortmenleri arasında yer alan Star TV'nin 'Avlu' dizisinin tekrar bölümlerindeki şiddet içerikli sahneler de RTÜK'ün gözünden kaçmadı.

Dizinin geçen sezonda 21.30'dan sonra yayınına giren tekrar bölümlerinin, yetersiz flulaştırma ile gündüz erken saatlerde ekrana getirildiği belirlendi ve sahnelerde buharlı pres ütü ile el yakma, alkolik anneden şiddet görme, buzdolabına kapatılma, bıçaklama gibi birçok şiddet sahnesinin yer aldığı saptandı. Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olan sahneler sebebiyle kanala idari para cezası kesildi.


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