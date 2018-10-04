Ronaldo Portekiz Milli Takımına davet edilmedi

Portekiz Milli Takım Kaptanı Cristiano Ronaldo'ya milli davet gelmedi. Tecavüz iddiaları nedeniyle hakkında dava açılan Portekizli yıldız, ülkesinin Polonya ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna davet edilmedi. Portekiz'in Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi mücadelesi kadrosunu açıklayan teknik direktör Fernando Santos, Ronaldo'nun ismini çizdi.

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, karşı karşıya olduğu tecavüz iddiaları sebebiyle gelecek birkaç maçta Portekiz Milli Takımı kadrosunda bulunmayacak.

"RONALDO ARANIN ARDINDAN DÖNECEK"

Bu kararın Ronaldo, kendisi ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı arasındaki üçlü görüşme sonrası alındığını belirten Santos daha fazla detay vermedi ve Ronaldo'nun bu aranın ardından yeniden aralarına döneceğini umduğunu ifade etti.

Kathryn Mayorga isimli ABD'li kadın, Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. İddiaları kesin bir dille reddeden Ronaldo da "Tecavüz, benliğim ve inandığım her şeyin karşısında olduğu iğrenç bir suçtur" demişti.

Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim'de Polonya ile oynayacağı karşılaşma ile 14 Ekim'de İskoçya ile yapacağı hazırlık maçındaki kadrosu şöyle:

Kaleciler: Beto (Göztepe), Claudio Ramos (Tondela), Rui Patricio (Wolverhampton)

Defans: Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Juventus), Kevin Rodrigues (Real Sociedad), Luis Neto (Zenit), Mario Rui (Napoli), Pedro Mendes (Montpellier), Pepe (Beşiktaş), Ruben Dias (Benfica)

Orta Saha : Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Danilo Pereira (Porto), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Münih), Ruben Neves (Wolverhampton), Sergio Oliveira (Porto), William Carvalho (Real Betis)

Forvet: Andre Silva (Sevilla), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (Leipzig), Eder (Lokomotiv Moskova), Gonçalo Guedes (Valencia), Helder Costa (Wolverhampton)