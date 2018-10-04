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Ronaldo'dan tecavüz iddialarına yanıt: Üzerimden reklam yapılıyor
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Ronaldo'dan tecavüz iddialarına yanıt: Üzerimden reklam yapılıyor

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Las Vegas'ta bir kadına tecavüz ettiği iddialarına yanıt verdi. Ronaldo, 'Üzerimden reklam yapmaya çalışıyorlar.' dedi.

Cristiano Ronaldo'nun başı hakkında öne sürülen tecavüz iddiaları nedeniyle dertte. Las Vegas'ta bir kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla mahkemeye verilen Ronaldo, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Kathryn Mayrga isimli kadının tecavüz iddiaları için "Üzerimden reklam yapılıyor" diyen Ronaldo, soruşturmanın sonucunu beklediğini söyledi.

"VİCDANIM RAHAT SONUÇLARI BEKLİYORUM"

"Tecavüz, olduğum ve inandığım her şeye tezat olan iğrenç bir suç" diyen 33 yaşındaki forvet oyuncusu, "Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, benim üzerimden kendilerinin reklamını yapmak isteyen insanlar tarafından yaratılan bu medya cümbüşünü beslemeyi reddediyorum." şeklinde konuştu.

Ronaldo, konuyla ilgili açılan soruşturmayla ilgili "Rahat olan vicdanım ile, soruşturmanın sonuçlarını sükunet içerisinde bekliyor olacağım." ifadelerini kullandı.


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