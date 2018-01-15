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Romatizma hastalıkları gençleri de vuruyor
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Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

Romatizma hastalıkları gençleri de vuruyor

Yapılan bilimsel araştırmalar kas iskelet sistemini etkileyen fakat iç organları da tutabilen romatizmanın halk arasında bilinenin aksine yaşlılar kadar gençleri de vurduğunu gösteriyor.

Hemen hemen herkesin yaşlıların hastalığı olarak tanımladığı romatizmanın esas olarak iltihabi ve ciddi organ tutuluşları yapabilen romatizmal hastalıkların gençleri de etkilediğini açıklayan uzmanlar, çocukluk yaşında sıklıkla görülen romatizmal hastalıklar arasında akut romatizmal ateş, ailesel Akdeniz ateşi, juvenil kronit artrit sayılabildiğini belirtiyor.

Türkiye'de sıklıkla Akdeniz ateşi hastalığının rastlandığını vurgulayan uzmanlar, çocukluk yaşından itibaren başlayan tekrarlayan karın ve göğüs ağrıları, ateş yüksekliği, kas ve eklem ağrıları ile bu hastalığın gün yüzüne çıktığını savunuyor.

 Yine çocuk yaşta eskiden daha sık olarak görülen başka bir hastalık, akut romatizmal ateş olduğunun altını çizen uzmanlar, çoğunlukla boğaz enfeksiyonunu takiben, eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlığı, ateş yüksekliği, deri döküntüleri, kalp ve beyin tutuluşu bulguları ile seyrettiğini belirtiyor.

Juvenil kronik artrit ise farklı eklem tutuluşları, bazen de bu eklemlerde deformasyon yapabilen bir başka çocukluk romatizmasıdır. Yine daha çok genç doğurgan yaştaki kadınları etkileyen bir hastalık grubu bağ doku hastalıklarıdır. Bu hastalıkların en önemli özellikleri el parmak eklemlerde renk değişikliği (Raynaud) ve iç organ tutuluşlarıdır. Romatoid artrit en sık görülenidir ve toplumun yüzde 1'ini etkiler.

Sistemik lupus eritematoz, öncelikle genç kadınlarda görülür. Genelde küçük el eklemlerinin yanı sıra, akciğer, kalp, böbrek, beyin gibi ciddi organ tutuluşları yapabilir. Spondil artritler genelde genç erkekleri etkiler. Tüm omurga ve sakroiliak eklem yanı sıra, periferik eklem tutuluşu, göz ve bazen de kalp kapak tutuluşlarına sebep olabilir.


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