Romatizma bebeklerden yaşlılara kadar her yaş grubunda gözlemleniyor

Uzmanlar, Türkiye'de ve dünya genelinde yaygın bir hastalık olan romatizmanın, günümüzde bebeklerden yaşlılara dek yaş gözetmeksizin yaklaşık 120 milyon insanın hayat kalitesini düşürdüğünün altını çiziyor.

Sıcak veya soğuk havanın romatizmaya sebebiyet verdiği düşünülse de gerçekleştirilen araştırmalar bunun yanlış bir kanı olduğunu gösteriyor.

Romatizmanın başta genetik faktörlere dayandığını sanıldığını belirtirken, her yaştan insan grubunda görülebilen romatizma genetik yollarla veya tam olarak bilinmeyen farklı enfeksiyon ve metabolik nedenlerle ortaya çıkabileceğini işaret ediyor.

Kilolu ve hareketsiz insanlarda ise hastalık daha şiddetli seyredebileceğini belirten uzmanlar, toplumda kas ve iskelet sistemi hastalığı olarak bilinen romatizma iç organların çalışmasını da bozabiliyor.

Halkımız romatizmayı yalnızca eklemleri etkileyen ve ağrılara sebep olan bir hastalık olarak görüyor. Ancak romatizma iç organları da etkileyerek hayati tehlike oluşturabiliyor.

Romatizmadan etkilenen organların başında kalp, akciğer ve böbrekler geliyor. Uzmanlar romatizmanın küçümsememesi ve tıbbi tetkik yaptırılması çok önemli” diyerek konunun farklı boyutlarına dikkat çekiyor.

Tedavinin gecikmesi durumunda oluşabilecek durumlardan dile getiren uzmanlar, romatizma hastalıkları çoğu insana basit geliyor olabilir. Bir kalemi tutmak, musluğu açmak, pencereyi kapatmak gibi eylemler normal insanların gün içerisinde zorlanmadan yaptığı şeylerdir.

Ancak, eklem tutulması ve hasara bağlı fonksiyon kaybı kişinin eklemlerini çok rahat kullanamamasına, bu en temel ihtiyaçlarını dahi yerine getirmekte zorlanmasına sebep olur. Kronik deformitenin ilerlemesi sonucunda ise hasta günlük rutinlerini dahi yerine getirmekte zorlanacaktır.