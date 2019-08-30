Roma'dan Kolarov açıklması

Serie A takımlarından Roma'dan Kolarov açıklaması geldi.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için Monaco'ya gelen Baldissoni, değerlendirmelerde bulundu.

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile yer aldıkları J Grubu'nda seri başı oldukları için grubun favorisi olduklarını belirten Baldissoni, "Fakat grupta eğer en iyi takımsanız bunu çıkıp oynayıp gösterecekseniz." dedi.

Baldissoni, Başakşehir genç bir takım olduğunu belirterek, "Cengiz eski takımıyla karşılaşma fırsatı bulacak. Bence eski takımına karşı oynamaktan o da mutlu olacak" diye konuştu.

Başakşehir ile daha önce Avrupa'da karşılaşmadıklarını anımsatan Baldissoni, Türk ekibine karşı yapacakları maçları merakla beklediklerini kaydetti.

Baldissoni, Aleksandar Kolarov için Fenerbahçe'den resmi teklif alıp almadıklarına ilişkin ise bu konuda yorum yapamacağını söyleyerek, "Kişisel olarak Kolarov'un İstanbul'a gideceğini düşünmüyorum. Ama transferin bitmesine sadece 3 gün kaldı. Bunun durumunu yakında öğreneceksiniz." şeklinde konuştu.