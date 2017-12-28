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Rıza Çalımbay, Galatasaraylı oyuncunun peşinde
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Rıza Çalımbay, Galatasaraylı oyuncunun peşinde

Galatasaray'da ilk 11'in uzağında kalan Eren Derdiyok için Trabzonspor'un çalıştırıcısı Rıza Çalımbay devreye girdi. Eski öğrencisini arayan Çalımbay, Eren'e 'Seni takımda görmek isterim.' dedi.

Devre arası transfer dönemi hareketli günlere sahne oluyor. Transferde önceliği savunma ve sol kanata veren Trabzonspor yönetimi, N'Done'un ayrılması durumunda alternatif santrafor arayışlarına başladı. Galatasaray'da gözden düşen Eren Derdiyok için devreye giren Rıza Çalımbay'ın golcü oyuncuyu takımında görmek istediğini belirtti.

Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemde birlikte çalışan Çalımbay-Derdiyok ikilisinin Trabzonspor'da bir araya gelme ihtimali gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray'da forma şansı bulunmayan Eren'in sarı-kırmızılılarda mutsuz olduğunu bilen Çalımbay, eski öğrencisine Galatasaray'dan ayrılmak istemesi durumunda kapıları sonuna kadar açtı.

Eren'i aradığı öbelirtilen Çalımbay'ın "Eğer Galatasaray'dan ayrılmak istersen mutlaka seni takımımızda görmek isterim. Trabzonspor senin kariyerinde çok değerli bir etki yaratacaktır" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK

Eren Derdiyok'un olası transferi için Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın yakın dostu Dursun Özbek ile yüzyüze görüşeceği ve transferi konuşacağı da gelen bilgiler arasında.


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