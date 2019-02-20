Rıza Çalımbay Beşiktaş'a doğru

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden biri olan Rıza Çalımbay için değişik iddialar ortaya atıldı. A milli takım teknik direktörlüğü için ismi gelen hocalardan biri olan Çalımbay, teklif gelmesi halinde bunu seve seve kabul edeceğini söyledi.

20 yıl Beşiktaş forması giyen siyah beyazlıların efsane isimlerinden biri olan Rıza Çalımbay birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Maltepe'de bulunan Oğuzkaan Koleji'nde bir panele katılan Çalımbay, futbol gündemini de değerlendirdi.

İkisi de Çok Yetenekli

Rıza Çalımbay, "Galatasaray da Beşiktaş da ileri uç hattında sıkıntı çekiyorlar. Bunlarla baş edebilmeleri için ellerinde önemli oyuncular yer alıyor. Beşiktaş bu açığını çok önemli bir golcü olan Burak Yılmaz ile kapattı. Kasımpaşa da çok önemli rol oynayan Diagne de Galatasaray'a dahil oldu. İkisi de çok önemli bir forvet." dedi.