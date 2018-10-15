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Rıdvan Dilmen'dne Arda'ya sitem: Yapma kardeşim ya
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- - Editör: Sefa Koçak

Rıdvan Dilmen'dne Arda'ya sitem: Yapma kardeşim ya

Türkiye'nin Rusya deplasmanında aldığını 2-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamada bulunan Rıdvan Dilmen, Arda Turan'a ayrı bir parantez açtı.

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Rusya-Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu. Rusya deplasmanında alınan 2-0'lık mağlubiyeti değerlendiren Dilmen, şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavga nedeniyle eleştirilen Arda Turan'a sitem etti. Futbol otoriteleri arasında Arda Turan'ı en çok destekleyen isimlerden olan Rıdvan Dilmen Arda' hakkında, "Arda, yapma kardeşim ya, silahlar milahlar olur mu böyle şeyler?" ifadelerini kullandı.

Futbolcu Arda Turan'ın kariyerindeki önlenemez düşüş, şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavganın ardından farklı bir boyut kazandı. Spor kamuoyunun dışındaki kesimin de hedefi haline gelen Arda Turan ilgili yorumda bulunan Rıdvan Dilmen, şu an ki Milli Takım'ın formda bir Arda Turan'a ihtiyacının olduğunu söyledi.

"ARDA YAPMA BE KARDEŞİM"

Arda Turan'a “Yapma kardeşim ya” diyerek seslenen Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

“Arda, yapma kardeşim ya, silahlar milahlar olur mu böyle şeyler? Lucescu da almayınca artık hak ettin diyoruz. Bu olayları yaşamamış olsa, tam lider olabilecek bir pozisyonda oyuncuydu, herkes vermek istiyor sorumluluğu ama kendi bana vermeyin diyor. Lucescu istiyordur, bir tek istemeyen Arda. Son yaptığı davranışların içeriği ne olursa olsun ‘ah olsaydı' dedirtmiyor, kusura bakmasın. Geçen hafta tanıdığımız birinin düğününde gördüm. Arda nasıl iyi çalışıyormuş, çok formdaymış. Emre Belözoğlu da, Abdullah hoca da aynısını söylüyordu ama yapma Arda sen de artık bunları.”

d.lmen

RUSYA FİZİKSEL VE TAKTİKSEL AÇIDAN ÜSTÜN OLAN TARAFTI

“Puan maçları oynuyoruz. Eğer hazırlık maçı olsa, belki de program yapmayacaktık. Bu yanlış anlaşılmasın. Sert ve iyi bir Rusya buldum. Hiç beklemediğim kadar kötü bir Milli takım buldum. Ayrıca hiç beklemediğim gibi, 95 dakika boyunca rakibin en etkili yönüne hiç önlem almadık. İnanılır gibi değil. Rusya hem uzun, hem de fizik gücü yüksek bir takım. Çok disiplinli, birlikte oynamaya alışmış bir takım. Dünya Kupası'ndaki iyi izlenimini devam ettiren bir takım. İsveç maçında bu kadar iyi değillerdi ama disiplinlilerdi. Bugün ise final maçı gibi oynadılar. Fizik ve taktiksel anlamda bizden çok üstün oynadılar. Maçı izlemeden önce düşünecek olursak, kazanabiliriz diyebilirdik. Ancak maça baktığımızda, Rusya takımı maalesef bizim bir siklet önümüzde.

O milli heyecanda tutuklu kalıyorum. Bir gün, Cüneyt Tanman beni çağırdı, Yunanistan maçı öncesi. Biz rakiptik onlarla hep, bana “Bizim maçlarda bizi dağıtıyorsun, kendi kulübünde oynadığın gibi oyna. Rahat ol” dedi. Ondan sonra kendime geldim. Evet çaylak diyebileceğimiz oyuncular var ama gerekirse yenile yenile tecrübe kazanalım. Son 10 yılda kadro istikrarı en düşük takım bizim takımımızdır. Bu çocukların milli maç deneyimini artırmamız lazım.”

 


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