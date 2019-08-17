Rıdvan Dilmen'den Recep Niyaz'a övgü

Futbol yorumcularından Rıdvan Dilmen, Galatasaray karşısında 2-0 kazanan Denizlispor'da Recep Niyaz'a övgüler yağdırdı.

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Denizlispor-Galatasaray mücadelesini yorumladı. İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Türkiye Ligi standartlarında bir maç başladı. UEFA Süper Kupa'da toplam 3 dakika uzatma oldu, bizde daha Bismillah 5 dakika uzatma. Kalite farkı ortaya çıkıyor. Penaltı pozisyonu maçın hakemin görüş alanında. Abdülkadir Bitigen görmesi gerekeni görmedi ve büyük ihtimalle 3-4 hafta ceza alacak. Recep Niyaz bu sezona damga vurur.

İngiltere'de VAR yeni hayata girdi, paraları mı yok? Futbol öyle bir oyun oldu ki keyifleri kaçırmaya başladı. Ararsan penaltıyı bulursun. Oyuncu basmak istemiyor, bastıysa VAR çağırıyor ve penaltıyı veriyor. İtiraz edemeyiz. Ryan Babel barajda elle oynadı, ikinci sarı karttan atılmalıydı. Marcao'nun da sarısı var, sarısı olan oyuncu öyle bir hamle yapmaz. İtiraz etmeden gitti.

Galatasaray'da geniş kadroya ihtiyaç var. En geniş kadro Başakşehir'de. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın takviyeye ihtiyacı var. Galatasaray'ın oyuncu grubu '5 maç da kaybetsek de hocamız burada' der. Ama aynı şey Ersun Hoca ve hatta Abdullah Hoca için geçerli değil. Beşiktaş bu sene şampiyonluk adayıdır, Fenerbahçe de şampiyonluk adayıdır. Trabzonspor da eksiklerini hallederse şampiyonluk adayıdır. Yani Galatasaray'ın işi geçen sene kadar kolay olmayabilir.

Falcao büyük bir marka, yaşı belirli bir yere geldi ama Şampiyonlar Ligi oynayacaksınız. Büyük hava verir. Diyelim ki bir forvet aldınız ve Diagne gitmedi. 14 milyon euroyu sokağa mı atacaksınız? Fatih Hoca'nın Diagne'yi takıma alması ve oynatması doğruydu."