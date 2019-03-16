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Ricky Martin'den dikkat çeken paylaşım
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Magazin - - Editör: Özge KESİCİ

Ricky Martin'den dikkat çeken paylaşım

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin'in Yeni Zelanda'daki iki camide gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, Yeni Zelanda da gerçekleşen ve 49 Müslümanın ölümüyle sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili paylaşımda bulundu. 

Saldırının ardından yaptığı paylaşımda dünya medyasına sert eleştirilerde bulunan Martin,Avrupa ülkelerinin terör konusunda iki yüzlü davrandığına vurgu yapan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bir adam namaz kılan 40'tan fazla insanı öldürüp 20 tanesini de yaraladı. Tüm uluslararası medya onu saldırgan ya da radikal olarak nitelendirirken terörist diyemiyor. Neden? Çünkü o Müslüman değil.

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