Ricardo Quaresma'ya Çin piyangosu: 8 milyon euro

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın adı bir kez daha ayrılık haberleriyle gündemde. Düşük performansı nedeniyle eleştirilen isimler arasında yer alan 35 yaşındaki süper star için Çin kulüplerinin ısrarı bitmek tükenmek bilmiyor. Çin Süper Ligi son şampiyonu Şanghay SIP kulübünün Ricardo Quresma için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Son haftalarda düşük performans sergileyen Beşiktaş'ta tribünlerin eleştirdiği isimlerden bir Quresma. Kulüpte yaşanan maddi problemlere Portekizli yıldızın isteksiz tavrı ve tribünlerle yaşadığı gerilim de eklenince 35 yaşındaki yıldızın gönderilmesi ihtimali güçlendi. Çin kulübünden henüz resmi bir teklif gelmezken konuşulan rakamlara göre anlaşma sağlanırsa Portekizli yıldız yıllık 6 milyo euro kazanacak.

DEVRE ARASI YAPRAK DÖKÜMÜ YAŞANABİLİR

Beşiktaş son dönemde gerçekleştirdiği transferlerden çok ayrılmayı planlayan isimlerle gündemde. Sezon başında Talisca'yı gönderen yönetim ardından Alvaro Negredo ile yolları ayırmıştı. Talisca'nın yerine transfer edilen Ljalic beklentilerin altında kalırken, Negredo'nun yerine alınan 'gol kralı' Vagner Love ise suskunluğa büründü. Siyah-beyazlılarda ayrılması muhtemel son iki isim ise Babel ve Quaresma.

Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren Quaresma, özellikle ikinci gelişinde büyük katkı sağladı. Kazanılan 2 şampiyonlukta büyük rol oynadı.

35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon 17 maça çıktı, 3 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Bu performansıyla dikkatleri çeken Quaresma için Çin'den 2 kulüp teklif getirdi.