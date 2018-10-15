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Reyting yarışında geride kalan dizi için final kararı alındı
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Magazin - - Editör: Sefa Koçak

Reyting yarışında geride kalan dizi için final kararı alındı

Yeni sezonun başlamasının ardından reyting yarışında geride kalan dizilerin bir bir fişi çekiliyor. FOX TV'de yayınlanan iddialı bir dizi hakkında final kararı alındığı iddia edildi.

Reyting yarışında kıyasıya rekabet sürüyor. Yeni yayın döneminde Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Bir Deli Rüzgar' hakkında final kararı alındı. İddialı başlayan dizinin reytinglerde istenilen başarıyı elde edemediği için biteceği öğrenildi.

'Bir Deli Rüzgar' izleyicilerine kötü haber. 6'ncı bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin ekran macerası kısa sürdü. Yapımcılığını TMC Film'in üstlendiği 'Bir Deli Rüzgar' dizisi ekrana veda ediyor.

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REYTİNG CANAVARINA YENİLDİ

FOX'ta cumartesi akşamları seyirciyle buluşan dizide Pınar Deniz, Almila Ada, Berk Cankat ve Hatice Aslan başlıca rolleri paylaşıyordu. Altan Dönmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin son bölümünün de reytinglerinin düşük çıkması üzerine 6. haftasında bitirilmesine karar verildi.

Volkan Gürses'in senaryosunu yazdığı 'Bir Deli Rüzgar'da ayrıca Görkem Kanbolat Arslan, Erdem Kaynarca ve Mustafa Uğurlu da rol alıyordu.


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