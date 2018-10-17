Reyting canavarı bir dizinin daha fişini çekti

Kanal D ekranlarında yayınlanan bir dizi daha reyting canavarına kurban gitti. Yeni sezonda yayın hayatına merhaba diyen 'Bir Umut Yeter' izleyicinin gözüne giremedi. Sadece 6 hafta ekranda kalan dizinin önümüzdeki günlerde erken final yapması planlanıyor.

Kanal D ekranlarında yayına başlayan Bir Umut Yeter dizisi seyircisine veda etmeye hazırlanıyor. Bu hafta 3.bölümü ile erkana gelen dizi 3 hafta sonra 6.bölümü ile final yapacak.

Başrollerini Tolgahan Sayışman, Hazal Subaşı ve Esra Bilgiç Töre'nin paylaştığı Bir Umut Yeter 3 haftadır reytinglerde çok düşük sıralamalar aldı. Durum böyle olunca kanal çareyi dizinin fişini çekmekte buldu.