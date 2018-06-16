Resident Evil 2 Remake oynanış videosu - Ne zaman çıkacak

Sony Interactive Entertainment'ın E3 2018 konferansında Capcom'un oyunu Resident Evil 2'nin Remake versiyonu duyuruldu. Oyun yenilenmiş grafiklerle birlikte PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Oyunun çıkış tarihide konferansta açıklandı.

25 Ocak 2019'da piyasada olacak oyun ön siparişede açılmış durumda. Farklı sürümlerin mevcut olduğu oyunun ön sipariş bonuslarını hemen aşağıdan bulabilirsiniz. Yayınlanan fragmanlarında alt kısımda bulabilirsiniz.

Resident Evil 2 Remake'nin Standart sürümünün fiyatı 209,00 TL ve Deluxe sürümünün fiyatı 239,00 TL.

Dijital ön sipariş bonus öğeleri:

- Deluxe Weapon: 'Samurai Edge - Chris Model'

- Deluxe Weapon: 'Samurai Edge - Jill Model'

- Resident Evil 2 Special Theme

Deluxe Edition'da ana oyun ve ayrıca şu öğeler bulunmaktadır:

-Leon Costume: 'Arklay Sheriff'

-Leon Costume: 'Noir'

-Claire Costume: 'Military'

-Claire Costume: 'Noir'

-Claire Costume: 'Elza Walker'

-Deluxe Weapon: 'Samurai Edge - Albert Model'

-'Original Ver.' Soundtrack Swap



İlk olarak 1998'de yayınlanan ve serinin en unutulmaz oyunlarından biri olan Resident Evil 2, yeni nesil konsollar için tamamen yeniden tasarlanmış olarak geri dönüyor.



Yeni 3. şahıs görünümü kullanıp Raccoon City'nin zombi virüsü bulaşan bölgelerini keşfederken Leon Kennedy ve Claire Redfield için özel seferleri şimdi Capcom'un patentli RE Engine motoru ile geliştirilmiş olarak oyna. Yeni bulmacalar, hikayeler ve bölgeler hem yeni hem de deneyimli hayranlara korkutucu yeni sürprizler getirecek!