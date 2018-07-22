Resident Evil 2 koleksiyoncu sürümü tanıtıldı

Amerika'da gerçekleştirilen San Diego Comic-Con 2018 etkinliğinde Capcom, Resident Evil 2 remake'in koleksiyoncu sürümünü tanıttı.
Koleksiyoncu sürümü Kuzey Amerika'da GameStop ve EB Games mağazalarında $199.99 USD / $239.99 CAD fiyat ile satışa sunulacak.
İçeriği şu şekilde:
Resident Evil 2 Deluxe Edition
Deluxe Edition DLC Voucher
Leon S. Kennedy Figürü
Sanat Kitabı
Raccoon City Police Department Yenileme Planları
Raccoon City Police Department Eşya Kutusu
Dijital Soundtrack
Resident Evil 2 remake 25 Ocak 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasada olacak.