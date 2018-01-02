Reflü hastaları diş sağlıklarına daha çok dikkat etmeli

Mide asidi nedeniyle yumuşamış olan diş minesinin daha fazla zarara uğramaması adına reflü hastalarının mutlaka yumuşak diş fırçası kullanması gerektiğinin üzerinde duruyor.

Uzmanlar reflü hastalığının ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkilediğini dile getirirken, ağız sağlığının, diş, diş eti ve çevre dokuların sağlığından oluşan bir bütün olduğunu savunuyor. Diş eti sağlığının diş etinde kızarıklık, diş eti kanaması ve ağız kokusu belirtiler vererek bozulduğunun farkına varılabileceğini belirten uzmanlar, diş sağlığının bozulmasının ise; diş renginde sararma, kararma, soğuk-sıcak hassasiyeti ve ağrı olarak belirti verdiğini kaydediyor.

Toplum genelinde çok fazla gözlemlenen reflü hastalığının ağız ve diş eti sağlığını da olumsuz yönde etkilediğini savunan uzmanlar, reflü nedeniyle ağza gelen mide asidinin, diş ve diş etleri için çok kuvvetli asit içerdiğini hatırlatıyor. Eğer ağzınızı bol su ile çalkalamıyor , dişlerinizi yeterince fırçalamıyorsanız diş ve diş etlerinizde geri dönüşü olmayan hasarların oluşabileceğini savunan uzmanlar, ağız içinde asidin yaptığı tahrişe bağlı olarak, diş eti iltihaplanmaları (gingivit) ve diş minesi kaybına bağlı diş çürükleri gelişebileceğini belirtiyor.

Diş çürükleri yıllar içerisinde yavaş geliştiği için hastalar tarafından erken dönemde fark edilemeyebilir. Bu nedenle reflü belirtileri olup ağız içi yakınmaları da olan hastaların erken dönemde diş hekimi tarafından muayene edilmeleri çok önemlidir