Red Dead Redemption 2 ön siparişe açıldı! Türkiye fiyatı el yakıyor

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Red Dead Redemption 2 sonunda ön siparişe açıldı. PlayStation 4, Xbox One ve Pc için 26 Ekim 2018 tarihinde çıkış yapacak oyunun Türkiye fiyatı cep yakıyor.

Red Dead Redemption 2'nin sadecs oyunu 369TL iken bir üst versiyonlarında fiyat fırlıyor. Red Dead Redemption 2 Special Edition 449 TL iken Ultimate Edition 499TL olarak satışta bulunuyor. Oyunun bu iki farklı sürümünün neler içersiğini aşagıdan bulabilirsiniz. Öyle görünüyor ki Türk oyuncular Red Dead Redemption 2'yi alabilmek için indirimleri beklemek zorunda.

Konuyla ilgili olarak Oyungezer ekibi Sony Türkiye'ye ulaşarak fiyatlandırma politikasını sordu. Soruları cevaplayan PlayStation Türkiye Reklam Sorumlusu Duygu Yıldırım, lokal PS Store fiyatlarını kendilerinin belirlemediğini, üçüncü parti firmaların kendi fiyatlarını, PS Store Londra ile kontağa geçerek belirlediğini söyledi.

Oyun dağıtımcıları ve PS Store merkezi ile direkt olarak, lokal mağazaların dışında bir bağlantı var. Yani PSN Türkiye'de Red Dead Redemption 2'nin 369₺ ile satılmasının nedeni Rockstar'ın ve dağıtımcısı Take-Two'nun kendi satış politikaları. Zira oyunun XBL'daki satış fiyatı da 369₺. Duygu Hanım ayrıca Red Dead 2 ile ilgili kendilerine bazı başka olumsuz geribildirimlerin geldiğini bunların Sony'ye iletildiğinin de altını çizdi.

İşte Red Dead Redemption 2'nin sürümleri ve bonus hediyeleri:

Red Dead Redemption 2 369 TL

• Savaş Atı

• Kaçak Hayatta Kalma Kiti

• Hikaye Modu için Nakit Bonusu

• GTA Online'da hemen kullanabileceğin 500.000 GTA Doları bonus.

Red Dead Redemption 2 Special Edition 499 TL

Red Dead Redemption 2: Special Edition ile Hikaye Moduna gelen pek çok özel içerikten bazıları şunlar:

• Banka Soygunu Görevi ve Çete Sığınağı

• Benekli Siyah At

• Talisman ve Medallion Oyun Bonusları

• Oyun Takviyeleri, Nakit Bonusları ve İndirimler

• Nuevo Paraiso Silahşör Kıyafeti

Artı, Hikaye Modundaki tüm silahlara erişim.

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition 499,00 TL

• Savaş Atı

• Kaçak Hayatta Kalma Kiti

• Hikaye Modu için Nakit Bonusu

• GTA Online'da hemen kullanabileceğin 2.000.000 GTA Doları bonus

Hikaye Modu İçeriği:

• Banka Soygunu Görevi ve Çete Sığınağı

• Benekli Siyah At

• Talisman ve Medallion Oyun Bonusları

• Oyun Takviyeleri, Nakit Bonusları ve İndirimler

• Nuevo Paraiso Silahşör Kıyafeti

Çevrimiçi içerik:

• Bonus Kıyafetler

• Rütbe Bonusları

• Koyu Kestane At

• Hayatta Kalma Kampı Temasına erişim