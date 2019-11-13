Real Madrid Yusuf Yazıcı için İstanbul'da

La Liga takımlarından Real Madrid, Lille'e 16,5 milyon euroya transfer olan Yusuf Yazıcı için girişimlere başladı.

Bordo mavili ekipte 2015/2016 sezonundan beri forma giymeye başlayan Yusuf Yazıcı, her geçen sezon performansını geliştirebilmeyi başarmıştı. Her yıl üstüne katarak ilerleyen genç oyuncu, son iki sezonda sergilediği oyunla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Sezon başında Fransız ekibi Lille'in Milli oyuncu için Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile kıran kırana geçen pazarlıklar sonucunda 16,5 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

Euro 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin İzlanda ile oynayacağı maça Yusuf Yazıcı'yı izlemek için Real Madrid scoutları da gelecek. Real Madrid scoutları genç oyuncuyu Trabzonspor'dayken de izlemeye gelmişlerdi. Yaz transfer döneminde yıldız transferine odaklanan İspanyol ekibi, Yusuf Yazıcı'yı elinden kaçırmıştı.

Bu kez elini çabuk tutmak isteyen Real Madrid, Yusuf'u erkenden tekrar takibe aldı. Zinedine Zidane'ın da Milli oyuncu için olumlu görüş belirttiği öğrenildi. La Liga'da istediği sonuçları almasına rağmen sahadaki oyunla taraftarını memnun edemeyen Real Madrid, transfer ettiği yıldızlardan da faydalanamadı.