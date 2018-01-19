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Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Kadın - - Editör: Merve Ece İNAN

Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart

HPV virüsünün en sık kanser yapan tipleri HPV 16 ve 18, rahim ağzı kanserinin yüzde 70-75’inden sorumlu olduğunu belirten uzmanlar, bu nedenle geliştirilen aşıların koruma yöntemlerinin başında geldiğinin altını çiziyor.

Özellikle 9 ile 26 arası erken yaşlarda yapılan bu aşılar, hayat boyu kansere yakalanma riskini büyük ölçüde azalttığını kaydeden uzmanlar, ayrıca kullanılan mevcut aşıların son iki yıldır daha da geliştirildiğine dikkat çekiyor. 

Bilim insanları, kanser yapan bu iki HPV tipine beş tip daha eklenerek, koruma oranı yüzde 70'lerden yüzde 93'e çıkarıldığını savunurken, gelişmiş ülkelerde kullanılan bu aşının, ülkemize de gelecek yıl gelmesi öngörüldüğünü hatırlatıyor. 

Rahim ağzı kanserinde aşı yapılsa bile, tarama yöntemlerinin de ihmal edilmemesi gerektiği paylaşan uzmanlar, rahim ağzı kanseri olan kadınların büyük bir kısmının son 10 yıl içinde hiç tarama yaptırmadığı, kanser oluşumunda 15-20 yıllık uzun bir süreç olduğu ve bu süreçte tarama programlarıyla hastalığın erken evrede tanınıp tedavi edilebildiğini hatırlatıyor. 

Dünyada kullanılan farklı tarama yöntemleri içerisinde en çok kabul edilen yöntem; 20 yaşından sonra her üç yılda bir smear testi yaptırmak. Smear testi, 30 yaşından sonra HPV testi ile birlikte kullanılabiliyor (Co-test). Böylece tarama aralıkları beş yılda bir yapılabiliyor ve konvansiyonel smear testinin yanılma ihtimalini azalttığı için hastalara gereksiz işlemlerin yapılması engelleniyor.


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