Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart

Özellikle 9 ile 26 arası erken yaşlarda yapılan bu aşılar, hayat boyu kansere yakalanma riskini büyük ölçüde azalttığını kaydeden uzmanlar, ayrıca kullanılan mevcut aşıların son iki yıldır daha da geliştirildiğine dikkat çekiyor.

Bilim insanları, kanser yapan bu iki HPV tipine beş tip daha eklenerek, koruma oranı yüzde 70'lerden yüzde 93'e çıkarıldığını savunurken, gelişmiş ülkelerde kullanılan bu aşının, ülkemize de gelecek yıl gelmesi öngörüldüğünü hatırlatıyor.

Rahim ağzı kanserinde aşı yapılsa bile, tarama yöntemlerinin de ihmal edilmemesi gerektiği paylaşan uzmanlar, rahim ağzı kanseri olan kadınların büyük bir kısmının son 10 yıl içinde hiç tarama yaptırmadığı, kanser oluşumunda 15-20 yıllık uzun bir süreç olduğu ve bu süreçte tarama programlarıyla hastalığın erken evrede tanınıp tedavi edilebildiğini hatırlatıyor.

Dünyada kullanılan farklı tarama yöntemleri içerisinde en çok kabul edilen yöntem; 20 yaşından sonra her üç yılda bir smear testi yaptırmak. Smear testi, 30 yaşından sonra HPV testi ile birlikte kullanılabiliyor (Co-test). Böylece tarama aralıkları beş yılda bir yapılabiliyor ve konvansiyonel smear testinin yanılma ihtimalini azalttığı için hastalara gereksiz işlemlerin yapılması engelleniyor.