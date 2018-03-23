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Rahat ve Kolay Doğum Yapmanın Püf Noktaları
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Sağlık - - Editör: Mine KARACA

Rahat ve Kolay Doğum Yapmanın Püf Noktaları

Hamilelik her kadın için farklı hikayeler barındırmaktadır. Her hamileliğin ve her doğumun kendine özgü bir şekli vardır. Hamilelik zor bir evre olmasıyla bilinir ve alınacak bazı önlemler ve yapılacak uygulamalar bulunmaktadır.

Hamile kadınlar doğumlarından önce nasıl doğum yapacaklarını ve istedikleri doktora karar vermelidir. Çünkü bir doğumda en önemli şey kadının kendini rahat hissetmesi ve karşısındaki insanlara güvenmesidir.

Doktor seçimi bu konuda çok önemli bir yer edinmektedir. Kesinlikle hamile kadın kendi istekleri doğrultusunda karar vermeli, kendi düşüncesinin en önemli nokta olduğunu bilmelidir. Hamile kadın ne kadar rahat ve güvende hissederse doğum en kolay şekilde gerçekleşmiş olacaktır.

Doğum Odası Nasıl Hazırlanmalıdır?

Doğum odasının en iyi şekilde hazırlanması hamile kadının rahatı ve psikolojisi için çok önemlidir. Her şey istediği gibi olmalı, loş ve kalabalık olmayan bir ortam ayarlanmalıdır. Hamile kadını rahatlatmak için çeşitli tütsüler yakılabilmektedir.

Klasik müzikler açılabilir. Bunlar gerçekleşirse hamile kadın kendini evde gibi hissedecek ve psikolojik olarak daha rahat bir konuma gelmiş olacaktır. Doğum doktoru ne kadar önemliyse, doğum odası da bu şekilde önem taşımaktadır.

Hamileyken Uygulanacak Adımlar Nelerdir?

Rahat ve kolay doğum yapmanın püf noktaları ise hamile kadının bolca su tüketmesi elinden geldiğince her gün yürüyüşe çıkmasıdır. Bu yapacağı doğumu daha kolay hale getirebilir. En önemlisi ise stresten uzak kalmasıdır. Hamile bir kadının stres yapması kadar doğal bir şey yoktur. Fakat eşlerin ve yakınlarının kesinlikle hamile kadına destek olması onu rahatlatması gerekmektedir.

Eşler birlikte doğumdan önce doğum derslerine giderse bu onlar için çok bilgilendirici bir etkinlik olacaktır.

Hem bir alıştırma hemde yeni bilgiler öğrenildiği için daha eşler daha rahat ve güvende hissedeceklerdir. Hamile kadınlar olabildiğince stresten uzak kalmalı, bolca su tüketmeli ve her gün yürüyüşe çıkmalıdır. Hamile kadınlar böylece kolay ve rahat bir doğuma adımlarını yavaş yavaş atmış olacaklardır.


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