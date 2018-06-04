RAGE 2 oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkıyor?

İlk oyunuyla 17 Kasım 2010'da tanıştığımız RAGE'in devam oyunun oynanış videosu eşliğinde duyuruldu. Fazla lafı uzatmadan sizi yeni çılgın dünyamız RAGE 2 ile tanıştıralım.

Görüldüğü üzere RAGE 2, aksiyonun sürekli dorukta olacağı bir oyun olacak. Oyunu geliştiren ekipte oldukça tanıdık oyunlar ile gündemde. Oyunun yayıncılığını Bethesda Softworks üstlenirken, geliştirme kanadı ise id Software (Doom, Quake, Rage) ve Avalanche Studios (Just Cause, Mad Max) ortaklığına emanet olacak.

RAGE 2, PlayStation 4, Xbox One ve PC için geliştirilmekte. Oyunun resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak E3 fuaruna sayılı günlerin olduğunu düşünürsek çok yakında bilgiye doyacağız. Bununla birlikte oyunun ilk duyuruş videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

İlk oyunu her ne kadar olumlu puanlar ile karşılansada belli başlı eksikleri vardı. Birçok oyun otoritesi tarafından yılın oyunun olacakken ayağı kaydyğı söylenen RAGE için bakalım ikinci oyun nasıl bir sonuç çıkaracak. Oyun çıktıktan sonra hep beraber göreceğiz.