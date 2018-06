Rage 2 oynanış videosu - Ne zaman çıkıyor?

Yayıncı Bethesda Softworks ve geliştiriciler id Software ile Avalanche Studios, E3 2019 fuarında FPS oyunu Rage 2 için ilk oynanış videosunu paylaştı. Genel olarak çok büyük yenilikler sunmasada, Rage 2 çevre tasarımı ve vuruş hissiyatı ile tatmin edici duruyor. Oyunun yayınlanan 6 dakikalık oynanış videosunda Rage 2 evrenine yakından bakma fırsatı buluyoruz. İlk oyunu oynayanların hatırlayacağı üzere bazı silahlarımız hala ekipman listemizde olurken elimize yeni oyuncaklarda geçmiş duruda.

Yayınlanan 6 dakika uzunluğundaki Rage 2 oynanış videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Oyun 2019'un ilkbahar aylarında PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasada olacak.

Toplum, hukuk ve düzenden yoksun bir distopya dünyasında geçecek Rage 2 her yere gidebileceğiniz, her şeye ateş edebileceğiniz ve her şeyi patlatabileceğiniz gerçek açık dünya first person shooter deneyimini bir araya getiriyor.

2185 yılında, insanlığın sayıları azalmaktadır. Gaddar ve kana susamış çeteler açık yollarda dolaşıyorlar ve acımasız Otorite demir yumrukla kalanları yönetmeye çalışıyor. Sen son korucu Walker'sın ve evin soyulup ölüme terk edildiğinde Otorite ile savaşmak ve onların kurallarını ezmek için affetmeyen arazilerde gerekli araçları ve teknolojiyi bulmak için kana susamış çetelerle mücadele edeceksin.