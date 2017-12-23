Rabdomiyoliz aşırı spor yapanların başını yakıyor

Elbette bu durumun bilinçli bir şekilde yapılan spor ile gerçekleşeceği üzerinde duran uzmanlar, aşırı ve bilinçsizce gerçekleştirilen sporun sağlığı olumsuz yönde etkileyeceğini ifade ediyor.

Fazla egzersizlerin, vücuttaki kas dokusunu zedeleyerek kas hücresi içeriğinin kan dolaşımına karışmasına neden olduğunu paylaşan uzmanlar, bu durum sonucunda oluşan sağlık sorunlarının rabdomiyoliz olarak tanımlandığını ifade ediyor. Yeterli sıvı almadan, fiziksel olarak yorgun, sıcak ve havasız ortamlarda yoğun egzersiz yapan kişilerde rabdomiyoliz gelişme riski oldukça yüksek olduğunu kaydeden uzmanlar, trafik ve iş kazaları gibi travmatik durumlar, ilaçlar, enfeksiyonlar ve bağ dokusu hastalıkları da rabdomiyolize neden olabildiğinin altını çiziyor.

Trafik ve iş kazaları, elektrik çarpması gibi travmatik nedenler veya ilaçlar, enfeksiyonlar, bağ dokusu hastalıkları ve elektrolit dengesizlikler gibi travma dışı nedenlere bağlı olarak kasların ezilmesiyle ortaya çıkan rabdomiyolizin hızlı gelişen bir sağlık sorunu olduğunu belirten uzmanlar, Rabdomiyolizin başlıca belirtileri kaslarda yoğun ağrı, güçsüzlük, spazm, gerginlik ve koyu renkli idrar.

Rabdomiyolize neden olan travma dışı durumlar arasında ağır egzersizlerin başta geldiğini vurgulayan uzmanlar, ilaçlar, sıcak çarpması, yılan ısırması, arı sokması, mantar zehirlenmesi, enfeksiyonlar, kas hastalıkları, epilepsi nöbetleri sonrası elektrolit denge tiroit bezinin yetersiz çalışması gibi durumlarda da rabdomiyolizin gelişebildiğini söyledi.