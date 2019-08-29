Quaresma resmen Kasımpaşa'da

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, siyah beyazlılar ile yollarını ayıran Quaresma ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Beşiktaş'ın takımdan ayrılmasını istediği Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile anlaştı.

İstanbul ekibi, 35 yaşındaki Portekizli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Quaresma'nın Kasımpaşa'da 17 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Siyah beyazlı yönetim, Quaresma ile yollarını ayırma kararı almış, futbolcuya transferi için görüşmeler yapsın diye izin verilmişti. Quaresma da sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

35 yaşındaki Portekizli yıldız geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkarken, 14 gol atıp 3 asist yapmıştı.