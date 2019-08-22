Quaresma'dan yalanlama!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, ayrılık haberlerine yalanlama getirdi.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma siyah-beyazlı takımdan ayrılacağına dair çıkan haberleri yalanladı.

Instagram hesabından açıklama yapan Quaresma, "Sözleşmemin son yılında takımda kalıp kulübüme yardım etmek istiyorum. Şampiyon olmak için kalacağım. Hepinizi kucaklıyorum. Sonsuza dek Beşiktaş" yazdı. Bazı yayın organlarında Beşiktaş'ın, Quaresma ile yollarını ayırma kararı aldığı iddia edilmişti. Quaresma, Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlamıştı.