Quaresma'da son perde

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş Kulübü'nden bir son dakika Quaresma açıklaması geldi.

Beşiktaş Kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.