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Putin'den Çipras'a: Bunu Erdoğan'a Sormamız Lazım
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Dünya - - Editör:

Putin'den Çipras'a: Bunu Erdoğan'a Sormamız Lazım

Rusya Devlet Başkanı Putin, Yunanistan'ın Türk Akımı projesi içerisine dahil edilmesi yönünde isteğine Bunu Türk ortaklarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sormamız lazım dedi. nanistan Başbakanı Çipras 'Avrupa Birliği, Türk Akım konusunda çifte standart çizgisinde gidiyor. Bir yandan destek veriyor gibi görünüp diğer yandan devamlı engellerle karşımıza çıkıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazının Avrupa'ya taşındığı projelere Yunanistan'ın da dahil edilebileceğini belirterek, "Yunanistan'ın Türk Akım projesine dahil edilmesini de ihtimal dışında görmüyoruz." dedi.

Putin, başkent Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Enerjinin, Rusya ve Yunanistan arasında önemli bir iş birliği alanı olduğunu anlatan Putin, "Rusya, Yunanistan'ın doğal gaz ihtiyacının yarısından fazlasını, petrol ihtiyacının da yüzde 10'undan fazlasını karşılıyor." diye konuştu.

Yunanistan'ın, Rus doğal gazına yönelik projelere dahil edilebileceğini anlatan Putin, "Rus gazının Avrupa'ya taşındığı projelere Yunan şirketleri de dahil olabilir. Yunanistan'ın TürkAkım projesine dahil edilmesini de ihtimal dışında görmüyoruz. Bu konuyu Türk ve Yunan ortaklarımızla istişare ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çipras ise görüşmede, Türkiye ile ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki enerji denklemini de ele aldıklarına işaret ederek, "Başkan Putin'e, Türkiye'nin silahlanma programı üzerindeki endişemi ilettim. Çünkü, (Türkiye) hala 'casus belli' kararını koruyor." değerlendirmesinde bulundu.


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