PUBG yapımcıları, Fortnite'a açtığı davadan vazgeçti

Geçtiğimiz aylarda Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) yapımcısı olan Bluehole, Fortnite oyunun geliştiricisi Epic Games'e dava açmıştı. Dava açmalarının sebebi ise PUBG'nin Battle Royale modunu kopyaladıklarını iddia etmesiydi.

Aslında iki oyunuda inceledğimizde birbirinden tamamıyla uzak bir noktada durduklarını görmek hiç zor değil. Yani burada Bluehole'un dava sebebi aslında modumuzu kopyaladınız değil, hiç bir oyun Battle Royale modunu kullanamaz mantığıydı. Neyseki gelen habere göre Bluehole, Fortnite'a açtığı davadan vazgeçti.

Şu anda PUBG'nin en büyük rakibi olan Fortnite, oyun oynanabilen neredeyse tüm platformlarda bulunması dolayısıyla PUBG'nin önüne geçebiliyor. Duruma ilişkin Fortnite tarafından henüz bir bilgi gelmedi. Ancak Epic Games'in bu davadan rahatsız olduğunu tahmin edebiliriz. En çok oyuncuya hitap eden oyun türü olan Battle Royale, günden güne yeni oyuncular kazanmaya devam ediyor.