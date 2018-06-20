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PUBG Steam'de indirime girdi!
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

PUBG Steam'de indirime girdi!

Son zamanların en popüler oyunlarından PUBG için müjdeli haber geldi. Oyun Steam'de ilk defa indirime girerek oyun severleri sevindirdi.

Steam yaz indirimlerinin başlamasına saatler kala PlayerUnknown's Battlegrounds yada bilinen adıyla PUBG için büyük bir indirim geldi.

Normalde 69 TL'den satılan oyun yüzde 33'lük bir indirimle 46 TL'ye düştü. Oyun için yapılan bu kampanyanın 5 Temmuz'a kadar süreceğini hatırlatalım.

5 gün sürecek olan indirimin ikinci gününde ise bizleri yaz indirimleri bekliyor olacak. 21 Haziran tarihinde başlayacak olan Steam yaz indirimlerini de düşünürsek bu yaz oyuncular için bir hayli güzel geçeceğe benziyor.


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