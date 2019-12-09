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PSG Galatasaray maçı ne zaman?
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

PSG Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında PSG ile oynayacağı mücadeleyi Istvan Kovacs yönetecek.

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında PSG ile oynayacağı mücadeleyi Istvan Kovacs yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile 11 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Parc des Princes Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını, Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.

 


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